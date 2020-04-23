TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

23 Nisan 2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle resmi törenler dışında kutlamaların ve coşkunun evlere taşınacağı bugün tüm Türkiye saat 21.00’de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı’nı okuyacak.

TBMM’de her yıl gerçekleştirilen kabul töreni ve resepsiyon dışında Meclis’teki diğer programlar salgına yönelik tüm önlemler alınarak gerçekleştiriliyor.

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Şentop konuşmasında "100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır. 100 açılış yıl dönümünü meydanlarda vatandaşlarımızla kutlamayı istiyorduk. Salgın nedeniyle bazı kısıtlamalara gittik. Salgın, kutlamaları ileri bir tarihe ertelemeyi mecbur kıldı." ifadelerini kullandı" dedi.

TBMM Başkanı Şentop’un açılış konuşmasının ardından parti grupları adına 10 dakikalık konuşmalar yapıyor. Grubu bulunmayan üç siyasi parti temsilcisine de 3’er dakika süreyle söz verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel oturuma katılmıyor

Her yıl 23 Nisan özel oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl salgın önlemleri nedeniyle özel oturuma katılmıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce yasama görüşmelerinde de uygulandığı gibi milletvekilleri Meclis’teki kutlamalara katılımında sosyal mesafe korunuyor. Genel kurul salonunda da oturma düzeninde bu kurala dikkat ediliyor ve özel oturum maske ile takip edilebiliyor. Yapılan törenlerin daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Törenler TBMM Atatürk Anıtı'nda başladı

* Meclis’te ilk tören 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okundu.



* TBMM'deki törenin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki delet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı. Törende Atatürk Mozolesi'ne çelenk konduktan sonra İstiklal marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ardından Şentop, Anıtkabir özel defterini imzaladı ve mesajını okudu. Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de yer aldı.



* Anıtkabir'deki törenin tamamlanmasıyla 1920’de açılan ilk Meclis binasına geçen TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki devlet erkanı burada bir konuşma yaptı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manası ve ilhamının büyük, ruhunun da kuşatıcı olduğunu belirterek "Çünkü bu Meclis, bütün şartlar aksini düşünmeyi teşvik ederken, tam bağımsızlık iradesini göstermek için ayağa kalkan bir milletin cisimleşmiş halidir" dedi.

Meclis’ten ve balkonlardan kutlama

TBMM’nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle Meclis bahçesinden geniş katılımla tüm illerden bağlantıların yapıldığı bir resepsiyon planlanıyordu. Salgın nedeniyle iptal edilen resepsiyonun yerine tüm Türkiye’nin aynı anda heyecan ve coşkuyu hissedeceği balkonlardan İstiklal Marşı okunması Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un önerisi ile bugün saat 21.00’de gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM şeref merdivenlerinde, Türkiye balkonlarda aynı anda İstiklal Marşını okuyacak. TBMM şeref merdivenlerinde ışık, lazer ve havai fişek gösterisi eşliğindeki kutlamalar televizyonlardan canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA GAZETESİ 23 NİSAN COŞKUSU BUGÜN SAYFALARINA TAŞIDI