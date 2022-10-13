TBMM'de '29. madde' protestosu

TBMM Genel Kurulunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngören 29. maddeye geçildiğinde CHP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışlı protestoya başladı.

Gece saatlerine kadar süren görüşmelerde, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.

Teklif üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

“Dünyanın bütün ülkelerinde despotlaşan iktidarlar, son dönemlerinde baskılarını artırırlar, demokrasi dışı yollara tevessül ederler. Bu, genel, evrensel bir gerçektir… Türkiye, dünya milletler ailesinin bir üyesidir. Türkiye’nin dünya milletler ailesi içindeki itibari, demokrasi ligindeki bu pozisyonu, biraz sonra görüşülecek 29. maddenin yasalaşması halinde hiçbirimizin, AK Parti’nin de MHP’nin de istemeyeceği bir hale düşecek endişesini taşıyoruz. Muhalefet, yasadan korkacak, cezaevinden korkacak olsa muhalefet olmazdı zaten. Bu konularda hodri meydanız. Kanun teklifini hazırlayanlara 10 dakika daha düşünmeleri için protestomuzu, demokratik karşı protestomuzu ayakta alkışlarla sürdürmeye devam edeceğiz.”

CHP Grubu'ndan alkışlı protesto

CHP grubu, 29. madde üzerindeki görüşme öncesinde ayağa kalkarak düzenlemeyi alkışlarla protesto etti. CHP’liler “29’a hayır” sloganı attı. HDP grubu ise ayağa kalkarak, ellerindeki “Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz” yazılı pankartları basın locasına ve AK Partili milletvekillerine gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi, ancak verilen aranın ardından da CHP grubunun protestosu sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, muhalefetin protestoları üzerine söz aldı. Akçay, “TBMM’de kaos ve kargaşa çıkarmak istiyorlar, Genel Kurul engellenemez. İçtüzük istismar ediliyor. Biraz önce çekiçle kürsüye zarar verdiler. Çekiçle gösteri yaparak Meclis çalışamaz ki Sayın Başkan.” dedi.

CHP milletvekilleri, alkışlar eşliğinde “Sansüre hayır” sloganı attı. CHP Grubu’nun protestosu dakikalarca devam etti. CHP Grubu’na HDP’li milletvekilleri de destek verdi. MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Araya AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal girdi. CHP’lilerin protestosunun sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca oturumu kapattığını açıkladı. AK Partili Ünal, Akar'ın yanına giderek duruma itiraz etti ve oturumu kapatmamasını istedi. AK Parti Grubu da oturumun kapanmasına tepki göstererek Meclis kürsüsüne yürüdü.

TBMM Başkanvekili Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.

TBMM İçtüzüğünün 68. Maddesi şöyle:

"MADDE 68- Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar ve bu nedenle çalışma düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak toplantıya ara vereceğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir; buna rağmen gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok bir saat ara verir. Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kavgaya son verilemiyorsa Başkan birleşimi kapatır.”

Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesine ek yapan söz konusu 29. madde de şöyle:

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A-(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.” (AA-ANKA)