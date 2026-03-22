TBMM’de bayram sonrası yoğun mesai: Deprem konutu, bedelli askerlik, kripto ve doğum izni gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ramazan Bayramı sonrasında yasama çalışmalarına yoğun bir gündemle devam edecek.

Meclis Genel Kurulu’nda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yüzde 74 konut indirimi sağlayacak düzenlemeyi de içeren 19 maddelik kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

Teklif kapsamında, savunma sanayii kaynaklarını artırmaya yönelik bazı düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

Kripto işlemler ve bahis reklamlarına vergi düzenlemesi

Kanun teklifinde, şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam harcamalarının vergiden düşülmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca kripto varlık alım satım işlemlerinin vergilendirilmesiyle birlikte, bu alandaki kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor.

Doğum izni 24 haftaya çıkarılacak

Bayram sonrası Meclis komisyonlarında da önemli başlıklar gündeme gelecek. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenlemeyle birlikte, özel sektör çalışanlarının babalık izninin 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenmesi planlanıyor.

15 yaş altına sosyal medya kısıtı, oyun şirketlerine temsilci şartı

Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunmasının engellenmesi ve oyun dağıtıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurmasının zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor.

Bu düzenlemelerle çocukların dijital ortamdaki korunmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

“Terörsüz Türkiye” için gözler bayram sonrasında

“Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında da yasal düzenleme sürecine ilişkin gözler bayram sonrasına çevrildi. TBMM’de temsil edilen siyasi partiler, olası düzenlemelere ilişkin hazırlıklarını sürdürürken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ortak rapor hazırlayan siyasi partilerin grup koordinatörleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

18 yaş altı suçlular araştırması sürüyor

Öte yandan, 18 yaş altı suçlulara ilişkin kurulan Meclis araştırma komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun bu hafta gerçekleştireceği iki toplantıda hukukçular ve akademisyenlerin dinlenmesi planlanıyor.