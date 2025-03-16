TBMM'de bu hafta: Gündemde hangi konular var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 18 Mart'ta başlayacak olan haftalık çalışmalarına, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını içeren düzenlemeyle başlayacak. Ayrıca, doğum yardımı ile ilgili düzenlemeleri de kapsayan "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" de gündemde olacak.

Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi, 4 bin lira olarak belirleniyor.

Karayolları Taşıma Kanunu’nda değişiklik yapılacak

Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle, biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 lira ile 85 bin lira arasında, yetki belgesi almadan taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara ise 25 bin lira ile 250 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Doğum yardımı düzenlemesi yürürlüğe giriyor

Yeni düzenlemeyle, Türk vatandaşları, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları için başvuru yaparak, Türkiye’de ikamet etmeleri şartıyla tek seferlik veya 5 yaşına kadar aylık doğum yardımı alabilecek. Yardımların miktarı, her bir çocuk için Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenecek.

Sivil Havacılık performans primi düzenlemesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

DEM Parti ziyaretleri ve diğer komisyon çalışmaları

DEM Parti heyeti, 19 Mart’ta AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret edecek. Ayrıca, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin araştırma komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile akademisyenleri dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Garanti Bankası yetkililerinin yanı sıra, Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’i dinleyecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu ise, 6 uluslararası anlaşmanın onaylanmasını görüşecek.

Meclis çalışmalarına devam ediyor

Salı ve Çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantıları yapacak.