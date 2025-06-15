TBMM'de bu hafta: Gündemde hangi konular var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören teklifin görüşmeleri devam edecek.

Teklifte yer alan maddelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden düzenlenebilecek.

Yükseköğretim alanında da bazı değişiklikler gündemde. Sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, toplam öğretim elemanı sayısının yüzde 2’sini aşamayacak. Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörünün Cumhurbaşkanı tarafından atanması öngörülüyor.

Ek olarak, Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye işletmesi kurabilmesine olanak tanıyan bir yetki düzenlemesi de teklif kapsamında yer alıyor.

Enerji teklifi komisyon gündeminde

Yeni haftada Meclis komisyonları da çalışmalarına devam edecek. AK Parti'nin geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunduğu enerji teklifi Enerji Komisyonunda görüşülecek. Teklifle madencilik faaliyetlerindeki bürokratik işlemler hızlanacak. Enerji arz güvenliğindeki yerli ve milli yatırımlara destek sağlanacak.

Sağlıkta yeni düzenleme yolda

AK Parti'nin üzerinde uzun süredir çalıştığı sağlık alanında denetim mekanizmasını daha da güçlendirecek düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Üzerinde uzun zamandır çalışılan kanun teklifiyle, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki denetim mekanizması güçlendirilecek. Sevklere ilişkin sıkı bir takip yapılacak.

Grup toplantıları yapılacak

Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Genel başkanlar gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.