TBMM'de bu hafta iklim kanunu, asılsız çağrılar ve Kartalkaya yangını gündemde

Türkiye’nin ilk iklim kanunu teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda devam ediyor. 112 Acil Çağrı merkezlerine yönelik asılsız çağrılara para cezası getiren düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

AK Parti tarafından hazırlanan ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklifin ilk dört maddesi geçtiğimiz hafta kabul edildi. Görüşmeleri süren düzenlemeyle, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Yerel iklim eylem planları hazırlanacak, sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak ve yenilenebilir enerji ile temiz teknolojilere geçiş hızlandırılacak.

112 Çağrı Merkezleri için yeni yaptırımlar yolda

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrılara yönelik cezai düzenlemeler ele alınacak. Teklife göre, çağrı merkezlerini gereksiz yere meşgul eden kişilere 1.500 TL, asılsız ihbarla ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15.000 TL idari para cezası uygulanacak.

Kartalkaya otel yangını Meclis komisyonunun gündeminde

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınına ilişkin oluşturulan araştırma komisyonu da çalışmalarını sürdürecek. Komisyona Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyelerinden itfaiye yetkilileri ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği sunum yapacak.

Öte yandan, Dilekçe Komisyonu da Bafa Gölü ve çevresindeki çevresel sorunların çözümüne yönelik ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde çalışmalara devam edecek.