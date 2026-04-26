TBMM’de bu hafta kritik gündem: Aidat artışlarına fren, depremzedeye koruma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada konut sitelerindeki aidat artışlarını sınırlamayı amaçlayan düzenlemeler ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik mali koruma adımlarını gündemine alacak.

Meclis Genel Kurulu, bu hafta Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlayacak.

Teklif kapsamında, site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak ve böylece keyfi aidat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenecek.

Düzenlemeye göre, tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin bulunmadığı durumlarda ise aidat artışı yalnızca yeniden değerleme oranı kadar yapılabilecek.

Depremzedelere banka ve icra koruması

Teklifte, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilere ilişkin yeni güvenceler de yer alıyor.

Buna göre, deprem bölgesindeki hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredi destekleri haczedilemeyecek. Böylece afetzedelerin bu kaynaklarının banka işlemleri ve icra süreçlerinde korunması amaçlanıyor.

Ruhsatsız yapılara beton sağlayana ceza

Kanun teklifinde, yapı güvenliğini artırmaya dönük yeni yaptırımlar da bulunuyor.

Bu kapsamda, ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Düzenlemeyle, özellikle afet riski taşıyan yapılarda denetimin sıkılaştırılması hedefleniyor.

Okullardaki saldırılar Meclis komisyonunda

TBMM’de bu hafta ayrıca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan komisyon da ilk toplantısını gerçekleştirecek.

İlk toplantıda önce komisyon yönetimi belirlenecek, ardından dinlenecek kişi ve kurumlar kararlaştırılacak. 22 üyeden oluşan komisyon, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri de ele alacak ve alınması gereken tedbirleri rapor haline getirecek.

Siyasi partiler de grup toplantılarını yapacak

Meclis’te temsil edilen siyasi partiler, bu hafta olağan grup toplantılarını da gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çarşamba günü yapılacak AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.