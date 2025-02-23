TBMM'de bu hafta: Siber Güvenlik Başkanlığı için kanuni düzenleme gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada önemli düzenlemeleri ele alacak. Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kanuni altyapısını oluşturacak teklif, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Ayrıca, Türkiye’nin ilk iklim kanununu içeren teklif, Çevre Komisyonu’nda değerlendirilecek. Bolu’daki otel yangınının araştırılması amacıyla kurulan komisyon da toplanacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı için kanuni düzenleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kanuni altyapısını oluşturan 21 maddelik teklif, Genel Kurul gündemine alındı. Düzenlemeye göre, Başkanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği Siber Güvenlik Kurulu’nun kararlarını uygulayacak. Başkanlık, Ankara merkezli olacak ve 135 kişilik kadro ile hizmet verecek.

İklim kanunu çevre komisyonunda görüşülüyor

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik önemli adımları içeren Türkiye’nin ilk iklim kanunu, Çevre Komisyonu gündeminde olacak. Bu düzenleme, Türkiye’nin çevre politikalarında yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Bolu’daki otel yangını araştırılıyor

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis’te kurulan komisyon, AFAD yetkililerini dinleyecek.

Kadına karşı şiddet komisyonu

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu da yeni hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. Birleşmiş Milletler temsilcileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, komisyona sunum yapacak.