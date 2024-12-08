TBMM’de bütçe maratonu başlıyor: Görüşmeler kesintisiz 12 gün sürecek

2025 yılı bütçesi görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Kesintisiz 12 gün sürecek olan Genel Kurul bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri de mesai yapılacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 9 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmayacak, gruplar ve hükümet adına turlardaki konuşma süreleri ise 70'er dakika olacak. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde Meclis'i Numan Kurtulmuş yönetecek. Siyasi parti grupları ve hükümet adına 70'er dakika konuşma yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yedinci bütçesini Cumhurbaşkanı adına Meclis’e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak. AK Parti grubu adına konuşmaları ise Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala yapacak.

Liderler kürsüde olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan 2025 bütçesine ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini Meclis kürsüsünden yapacak. Geçtiğimiz ay Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Arıkan'ın konuşması genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk bütçe konuşması olacak. SAADET – Gelecek Grubu adına Gelecek Parti İstanbul Milletvekili Selim Temurci konuşacak.

Ziyaretçi girişi yasak olacak

12 gün sürecek görüşmeler boyunca Meclis'e ziyaretçi girişi yasak olacak. Görüşmeler boyunca grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde siyasi parti gruplarının konuşmaları ve oylamayla tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:

9 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü.

10 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversite.

16 Aralık Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı.

Aynı gün 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi, 18 Aralık Çarşamba 9 maddesi, 19 Aralık Perşembe 3 maddesi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.