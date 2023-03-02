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TBMM'de deprem Meclis komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Haber Merkezi
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TBMM'de, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu.

21 üyeden oluşacak komisyon 3 ay süreyle çalışacak

TBMM, 11 ilde meydana gelen depremi araştıracak. 21 üyeden oluşacak komisyon 3 ay süreyle çalışacak. 

 