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TBMM’de Gara bilgilendirmesi yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Savunma Bakanı Akar, Gara'da 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili Meclis’te bilgi verecek.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesi konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Meclis Genel Kurulu’nun yarın saat 15.00’te toplanmasının ardından Gara katliamına ilişkin olarak Bakan Akar ile Bakan Soylu Genel Kurul'a bilgi verecek. Muhalefet partilerinin de bilgilendirilmesinin ardından 10’ar dakikalık konuşmalarla görüş ve eleştiriler dile getirilecek.

 

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