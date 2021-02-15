TBMM’de Gara bilgilendirmesi yapılacak

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesi konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Meclis Genel Kurulu’nun yarın saat 15.00’te toplanmasının ardından Gara katliamına ilişkin olarak Bakan Akar ile Bakan Soylu Genel Kurul'a bilgi verecek. Muhalefet partilerinin de bilgilendirilmesinin ardından 10’ar dakikalık konuşmalarla görüş ve eleştiriler dile getirilecek.