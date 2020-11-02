TBMM'de koronavirüs nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi
Meclis'e, 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyecek
TBMM'ye, COVID-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.
TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, COVID-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.