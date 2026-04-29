Google Haberler

TBMM’de okul saldırıları komisyonu toplandı

TBMM'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması için kurulan komisyon toplandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul olayları ile dijital riskleri araştırmak amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmişti. TBMM Genel Kurulu’nda komisyon üyeleri seçilmişti. Bugün ise Araştırma Komisyonu, Divan üyelerini belirlemek üzere toplandı. Komisyon başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
