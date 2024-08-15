TBMM'de sandalye sayısı değişti: AK Parti’nin vekil sayısı 266'ya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla dün, AK Parti’nin kuruluşunun 23. yılı etkinlikleri kutlandı. Erdoğan’ın konuşma yaptığı etkinlikte, 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katıldı.

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel, AK Parti’ye geçen isimler arasında en dikkat çeken kişiler oldu. Bu 2 ismin AK Parti’ye geçmesiyle TBMM’de koltuk sayısında değişiklik yaşandı.

İYİ Parti'de, iki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesiyle partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32’ye düştü. AK Parti ise iki yeni vekil kazanarak toplam vekil sayısını 266'ya çıkardı.

İki parti dışında TBMM’de CHP'nin 127, DEM'in 57 ve MHP'nin 50 vekili bulunuyor.