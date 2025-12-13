TBMM'de stajyer öğrenciye taciz soruşturmasında önemli gelişme
Son dakika gelişmesi...TBMM'de stajyer öğrenciye taciz soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2024-2025 öğretim yılında görev yapan stajyerlerden birinin, Meclis Lokantası'ndaki aşçının tacizine uğradığını bildiren şikayetiyle başlatılan soruşturmada 2 stajyerin de benzer bir duruma maruz kaldığı ortaya çıktı.
TBMM'de konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın yanında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girerek soruşturma açtı. İlk aşamada gözaltına alınan şüpheli H.İ.G. çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.
Tutuklu sayısı 4'e çıktı
Yürütülen soruşturmada TBMM çatısı altında çalışan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Mahkeme, şüphelilerin 3'ü hakkında tutuklama kararı verdi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.