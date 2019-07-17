TBMM'de şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon

17 Temmuz 2019

TBMM Genel Kurulu'nda, tüm siyasi partilerin imzasını taşıyan Danışma Kurulu önerisi, oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün ele alındı.

Konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "özel eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin durumu"; HDP'nin "Suruç'ta meydana gelen terör saldırısı" ve CHP'nin "Çanakkale'de faaliyet gösteren termik santrallerin ve maden ocaklarının insan sağlığına ve çevreye etkisi" konularıyla ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.