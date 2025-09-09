TBMM’de sürpriz buluşma: Hikmet Çetin ve Feti Yıldız bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile TBMM’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmeye dair resmi bir açıklama yapılmazken, kulislere yansıyan bilgilere göre belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gibi konular gündeme geldi.

Geçen hafta Bahçeli’yle görüşmüştü

Hikmet Çetin, geçtiğimiz hafta da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. MHP’nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşme MHP Genel Merkezi’nde yaklaşık 1 saat sürdü. Paylaşılan fotoğrafta Bahçeli’nin, Çetin’i samimi bir şekilde uğurladığı görülmüştü.

Bahçeli’nin “iddianame” vurgusu

MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamalarda, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında iddianamelerin süratle hazırlanması gerektiğini ifade etmişti.

Çetin’in Bahçeli ve Yıldız’la yaptığı görüşmeler, yerel yönetimlere yönelik yargı süreçleri ve siyasi gündem açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.