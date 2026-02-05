TBMM’de trafik teklifinde 6 madde daha kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda trafik düzenlemelerini de içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik teklifinin görüşmeleri devam etti. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında gerçekleştirilen oturumda teklifin 6 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemelere göre, yüklü veya yüksüz araçlarda ağırlık ve boyut açısından izin belgesi gerektiren durumlarda gerekli şartlar sağlanmadan yükleme yapılamayacak. Kurallara aykırı yükleme tespit edilmesi halinde taşıma işlemi durdurulacak. Ayrıca yükün uygun şekilde sabitlenmemesi ve kara yoluna düşme riski oluşturması engellenecek.

Ağırlık ve boyutları nedeniyle özel izne tabi araçların, izin alınmadan veya izin şartlarına uyulmadan trafiğe çıkmasına da yaptırım uygulanacak. Bu kapsamda izinsiz taşıma yapanlara 20 bin lira, yükleme yapanlara ise 60 bin lira idari para cezası verilecek.

Drift ve akrobatik hareketlere ağır yaptırımlar

Yeni düzenlemeyle drift ve benzeri tehlikeli sürüş davranışlarına yönelik cezalar artırıldı. Motorlu bisiklet ve motosikletlerle izinli gösteriler dışında drift veya akrobatik hareket yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek.

Ehliyetlerin iadesi için sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi ve para cezasını tamamen ödemesi şartı aranacak. Aynı ihlalin 5 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde ise sürücünün ehliyeti iptal edilecek ve yeniden sürücü kursuna katılarak sınava girmesi gerekecek.

Yaya yolları ve yetkisiz yarışlara yeni kurallar

Genel Kurul’da kabul edilen önergeyle bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında kullanılması halinde 5 bin lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.

Zorunluluk bulunmayan durumlarda el freni çekerek veya benzeri yöntemlerle aracın yönünü ani şekilde değiştiren sürücülere 140 bin lira idari para cezası verilecek. İzin alınmadan yarış veya koşu düzenleyen organizatörlere 16 bin lira ceza uygulanırken, yarışa katılan sürücülere 46 bin lira ceza kesilecek ve ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak. Araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Son 5 yıl içinde aynı ihlali iki kez yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.

Ayrıca zorunlu bir durum bulunmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere de 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.