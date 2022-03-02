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TBMM'de yapılan Rusya-Ukrayna kapalı oturumu sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yapılan oturumda Rusya-Ukrayna arasındaki kriz değerlendirildi. AK Parti Grubu’nun önerisi ile kapalı yapılan oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerine bilgi verdi.

Siyasi parti gruplarının da görüşlerini dile getirdiği toplantı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Genel Kurulun kapalı oturuma geçmesi üzerine TBMM’deki basın koridorunda bulunan bürolar boşaltılarak, parlamento muhabirleri dışarı çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu, İçtüzüğün 70. maddesi uyarınca bir siyasi parti grubunun yahut 20 milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabiliyor.

 

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