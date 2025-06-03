TBMM'de yeni başkan için seçim mesaisi başladı!
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı’nı seçmek üzere toplandı. Oturumda, gündem dışı söz alan milletvekilleri yerel sorunları ve Gazze’deki insanlık dramını gündeme taşıdı. AK Parti’li Yazmacı, "Netanyahu'nun kanlı elleriyle işlenen suçlara dünya kamuoyu utanç verici sessizlikle eşlik ediyor" diyerek İsrail’e sert tepki gösterdi. Seçim öncesi partilerin grup başkanvekilleri de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından yeni başkanın seçimi yapılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı'nı belirlemek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplandı.
Oylama öncesinde, Bozdağ üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak’ın sorunlarına değinirken; CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de Adana’daki yerel sorunları gündeme taşıdı.
"Netanyahu'nun suçlarına kamuoyu sessizlikle eşlik ediyor"
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise, 'Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü' kapsamında Gazze’de yaşananlara dikkat çekti. Konuşmasında İsrail’i eleştiren Yazmacı, "Netanyahu'nun kanlı elleriyle işlenen suçlara dünya kamuoyu utanç verici sessizlikle eşlik ediyor" ifadesini kullandı.
Yazmacı, Gazze’de çocukların enkaz altında yaşamını yitirdiğini ve insani yardımların engellendiğini vurguladı.
Gündem dışı konuşmalar ve parti gruplarının değerlendirmelerinin ardından, görev süresi dolan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yerine yeni başkanın seçimi yapılacak.