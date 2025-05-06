TBMM’de yeni başkan için takvim netleşti

Görev süresi 7 Haziran’da dolacak olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yerine seçilecek isim için süreç 28 Mayıs’ta başlayacak, seçim 3 Haziran’da yapılacak.

TBMM İçtüzüğü gereği, Meclis Başkanı’nın görev süresi dolmadan 10 gün önce seçim süreci başlatılıyor. Buna göre, 28 Mayıs itibarıyla adaylık başvuruları alınacak. Milletvekilleri, Meclis Başkanlığı'na başvurularını 5 gün içinde iletecek. Seçim süreci, Kurban Bayramı tatil takvimi de dikkate alınarak 3 Haziran’da Genel Kurul’da yapılacak oturumla tamamlanacak.

Seçim dört tura kadar sürebilecek

Meclis Başkanlığı seçiminde ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak. Bu turda da çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında yapılacak dördüncü tur oylama ile Meclis Başkanı belirlenecek.

Başkanlık divanı yenilenecek

Meclis Başkanlığı seçimleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı da yenilenecek. Bu kapsamda, Meclis Başkan Vekilleri için siyasi partiler kendi adaylarını belirleyerek Meclis Başkanlığı'na sunacak.