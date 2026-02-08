bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu’nda Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine 24. maddeden devam edilecek. Toplam 36 maddeden oluşan düzenlemenin bu hafta tamamlanması öngörülüyor. Teklif, trafik güvenliğine yönelik yaptırımlar ve düzenlemeler açısından önemli değişiklikler içeriyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak rapor çalışmalarının da bu hafta sonuçlandırılması bekleniyor. Komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin koordinatörlerinden oluşan beş kişilik ekip, geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bir araya gelmişti. Ortak raporun son toplantının ardından komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunulması planlanıyor.

Dışişleri Komisyonu ABD temaslarına hazırlanıyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, 9-14 Şubat tarihlerinde Washington’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ABD Kongresi üyeleriyle yapılacak görüşmelerde savunma sanayii yaptırımları, bölgesel güvenlik gelişmeleri ve Gazze’deki durumun ele alınması bekleniyor.

Grup toplantıları ve komisyon çalışmaları sürecek

TBMM’de siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak. Salı günü MHP, CHP ve DEM Parti; çarşamba günü ise Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantılarını gerçekleştirecek.

Öte yandan Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2025 yılı raporu ele alınacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nda ise bazı ceza infaz kurumlarına ilişkin inceleme raporları görüşülerek yeni denetim planı belirlenecek.