TBMM'de yeni haftada gündem yoğun: En düşük emekli maaşı görüşülecek

Meclis'te yeni bir haftaya da yoğun bir gündem ile giriyor.

Haftalık çalışmasına 28 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, AK Parti ile bazı muhalefet partilerinin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sundukları önergeleri ele alacak.

Önergelerin kabul edilmesi üzerine TBMM'de bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.

Haftalık programında kanun tekliflerine yönelik çalışmalarını da sürdürecek Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek.

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

Ayrıca Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

En düşük emekli aylığı görüşülecek

Teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.

EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

Komisyon gündemlerinde neler var?

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini "Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler" konusunda bilgilendirecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.

Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.