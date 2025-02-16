TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

Meclis'te yeni bir haftaya da yoğun bir gündem ile giriyor.

Meclis'in gündeminde yeni haftada Genel Kurul ve komisyon çalışmaları var.

Genel Kurul'da Siber Güvenlik Başkanlığının kanuni altyapısını oluşturacak kanun teklifi ele alınacak. Bolu'daki otel yangınının araştırılması amacıyla kurulan komisyon toplanacak.. Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda ilgili dernekler sunum yapacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulmuştu. Başkanlığın kanuni altyapısını oluşturan AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi, Genel Kurulun gündeminde olacak. 21 maddelik teklifte, Başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Düzenlemeye göre Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak. Merkezi Ankara'da olacak. 'Siber Güvenlik Başkanlığı' 135 kişilik kadrosu ile hizmet vermeye başlayacak.

Kartalkaya'daki yangın ile ilgili ilk toplantı yapılacak

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun olacak. Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Meclis'te kurulan komisyon toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise yapay zekayla ilgili dernek başkanlarının sunumunu dinleyecek.