TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, milli park alanlarına ilişkin kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifinin ele alınmasına devam edilecek. Düzenlemeyle, milli park ilan edilen veya edilecek alanların sınırlarının ekolojik denge gözetilerek yeniden belirlenmesi hedefleniyor.

Teklif kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinin genişletilmesi, ekosisteme zarar verenlere hapis cezası uygulanması ve kaçak avcılıkla mücadelede daha caydırıcı yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

AK Parti’den yeni kanun teklifi

Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi, Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazilerle ilgili yaşanan sorunların çözümü amacıyla 29 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı. Teklif, uzun yıllar önce orman vasfını yitirmiş ve fiilen yerleşime açılmış alanlardaki tapu problemlerini gidermeyi amaçlıyor.

Düzenlemeye göre, kayıtlarda hâlen orman olarak görünen bu alanlar Tapu ve Kadastro birimleri tarafından yeniden denetlenecek. Uygun bulunması halinde söz konusu arazilerin tapu niteliği “genel tapu”ya dönüştürülebilecek.

Siyasi partiler Meclis’te toplanıyor

Siyasi parti liderleri de hafta boyunca Meclis’te olacak. Salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşması bekleniyor.