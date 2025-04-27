TBMM’de yeni haftada yoğun mesai: 112 düzenlemesi ve uluslararası anlaşmalar ele alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada da yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek.

Meclis Genel Kurulu'nda, 112 Acil Çağrı Merkezlerine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak. Teklif kapsamında, asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden kişilere 1.500 TL idari para cezası uygulanacak. Asılsız ihbarla ekiplerin sahaya yönlendirilmesine sebep olanlara ise 15.000 TL para cezası verilecek.

Düzenleme ile 112 Acil Çağrı Merkezlerinin etkinliğinin artırılması ve acil durum hizmetlerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Komisyonlarda yoğun gündem

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai devam edecek. Dışişleri Komisyonu, çarşamba günü yapacağı toplantıda uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin altı kanun teklifini görüşecek. Aynı gün Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanacak ve İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı'ndan sunumlar dinleyecek.