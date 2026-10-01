TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor: Meclis’in gündemi yoğun

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 Ağustos’ta başlayan tatilin ardından yeni yasama yılı için çalışmalarına yeniden başlıyor.

Dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla Genel Kurul saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışta milletvekillerine hitap edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon düzenleyecek.

Yeni yasama yılının açılmasının ardından Genel Kurul’un yasama faaliyetlerine 6 Ekim Salı günü başlaması planlanıyor.

Meclis’in gündeminde hangi düzenlemeler var?

Yeni yasama yılında Meclis’in gündemindeki başlıklardan birini “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Sürecin yakından takip edilmesi amacıyla Meclis’in açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun kurulması öngörülüyor.

Genel Kurul’da ilk ele alınması beklenen düzenlemelerden biri ise geçen yasama yılında TBMM’ye sunulan ancak görüşmeleri tamamlanamayan Türk Kızılay Kanun Teklifi olacak.

Dokuz maddeden oluşan teklifte Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler bulunuyor.

Booking düzenlemesi Meclis gündeminde

Türkiye’de uzun süredir erişim engeli uygulanan dijital konaklama platformu Booking’in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açabilecek düzenlemenin de yeni yasama döneminde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Dijital konaklama platformlarına yönelik düzenlemenin, platformların Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin izin belgesi ve temsilci bulundurma gibi yükümlülükleri içermesi öngörülüyor.

13. Yargı Paketi ekimde gündeme gelebilir

Meclis’in ekim ayındaki önemli gündem maddelerinden birinin de 13. Yargı Paketi olması bekleniyor.

Yeni yargı paketinde nafaka ve boşanma davalarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra sosyal medya kullanımına yönelik bazı yeni hükümlerin yer alabileceği belirtiliyor. Paketin ayrıntılarının Meclis’e sunulacak teklifin ardından netleşmesi bekleniyor.