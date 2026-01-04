TBMM’de yılın ilk mesaisi: Trafik cezaları sertleşiyor

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 6 Ocak Salı günü başlayacak.

Genel Kurul’da ilk olarak, trafik düzenini bozan sürücülere yönelik para cezaları ile ehliyet ve araç yaptırımlarını ağırlaştıran Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, tescil plakasının okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Hız, geçiş üstünlüğü ve telefon kullanımı mercek altında

Yerleşim yerlerinde hız sınırını 46-55 kilometre/saat aşan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, 56-65 kilometre/saat aşanların 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla aşanların ise 90 gün süreyle geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira ceza kesilecek.

Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yarış yapan sürücülere ise 46 bin lira ceza verilecek ve ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.

Acil araçlara yol vermeyene 46 bin lira ceza

Cankurtaran, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilebilecek.

Kazadan kaçana hapis cezası

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zorunlu bir neden olmaksızın olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya sebep olan sürücüler ise psikoteknik değerlendirmeden geçmeden ehliyetlerini geri alamayacak.

Komisyonlar da yoğun mesai yapacak

Meclis’te bu hafta Suça Sürüklenen Çocuklar ile Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonları toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu ise Türkiye Varlık Fonu’nun 2024 yılı mali tabloları ve denetim raporlarını görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşması bekleniyor.