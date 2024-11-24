TBMM’de yoğun gündem: Gözler bütçe görüşmelerinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasında son haftaya giriliyor.

Hafta boyunca Ulaştırma ve Alt Yapı, Milli Savunma, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve Cumhurbaşkanlığı bütçeleri görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.

Bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe sunumlarını gerçekleştirecek, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Kentsel dönüşümde KDV muafiyeti desteği

Meclis Genel Kurulu'nda köy kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

26 maddeden oluşan teklif ile kentsel dönüşümün desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde düzenleme yapılıyor.

Teklifle imar hakkı aktarımı uygulaması ile büyükşehirlerde dönüşüm çalışmalarındaki sıkıntıların da aşılması hedefleniyor.

Yeni haftada çalışma hayatına ilişkin teknik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi de Meclis Başkanlığına sunulacak.