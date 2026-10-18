TBMM'de yoğun hafta: Gündemde bu hafta neler var?

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TBMM, yasama ve komisyon çalışmalarının birlikte yürütüleceği yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Genel Kurul, haftalık mesaisine 20 Ekim Salı günü başlayacak.

Bu hafta Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme Genel Kurul gündeminde olacak. Fon yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören teklif görüşülürken, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da 2027 yılı bütçe süreci başlayacak.

Kızılay teklifinin görüşmeleri sürecek

Genel Kurul, ilk üç maddesi kabul edilen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşmeye devam edecek.

Teklife göre Türk Kızılayı; Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak. Bu yetki hem olağan hem de olağanüstü dönemleri kapsayacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında derneğin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sahada fiilen görev yapan personele de nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde ise il merkez şube başkanları ile ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine üye olacak.

Fon yatırımcılarına ara ödeme imkânı

Genel Kurulda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi de ele alınacak. Teklif, tasfiye işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde, bu işle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülmesini öngörüyor.

SPK'nin belirlediği fonlarda, tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödenebilecek.

Bazı fiillerle bağlantısı tespit edilenler ödeme alamayacak

Teklifte, tasfiye ve geri kazanım hesabından kimlere ödeme yapılmayacağı da düzenleniyor.

"Piyasa bozucu eylemler", "bilgi suistimali" ve "piyasa dolandırıcılığı" başlıklı hükümlerdeki fiillerin, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyeye alınan fonlar tarafından, bu fonlarla birlikte hareket edilerek veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde ödeme kısıtlaması uygulanacak. Bu fiilleri işlediği ya da birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilenlere söz konusu hesaplardan ödeme yapılmayacak.

Fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri kapsamında el koyma kararı da verilebilecek.

Zararın sorumluları ve geri ödeme yöntemi belirlenecek

"El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ve geri kazanım hesabı" başlıklı hükmün kapsamı dışında kalan durumlarda SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını esas alacak.

Kurul, her fonun zarar veya kayıp tutarını, bundan sorumlu gerçek ve tüzel kişileri ve sorumluluk miktarlarını belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek. Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyi yürüten kuruluşa aktarılacak. Tasfiye tamamlanmışsa kaynak, SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gönderilecek. YTM, ödemeleri katılma payı sahipliği oranında yapacak.

Bütçe maratonu çarşamba günü başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. Sunumda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ele alınacak.

Hafta boyunca diğer komisyonlar da çalışmalarını sürdürecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu bazı KİT'lerin denetimini gerçekleştirecek, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ise gündemindeki konuları görüşecek.

Erdoğan, AK Parti grubuna hitap edecek

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine seslenecek.