TBMM'de yoğun hafta: Meclis'te bu hafta neler görüşülecek?

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TBMM'de bu hafta Türk Kızılay ve yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu ile siyasi partilerin grup toplantıları da haftanın gündeminde yer alacak.

Kızılay'ın görev ve yetkileri görüşülecek

Haftalık çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşecek. Teklif, derneğin faaliyetlerini daha etkin yürütmesi amacıyla görev ve yetkilerinin yanı sıra hak ve muafiyetlerini düzenliyor.

Düzenlemeyle Türk Kızılay; Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü dönemlerde gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında derneğin faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili bölgede fiilen görev yapan personele nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde ise il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine üye olacak.

Karahan 6 Ekim'de sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Konaklama platformlarına ilişkin teklif komisyonda

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri de Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.