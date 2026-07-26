TBMM'de yoğun hafta: Üniversite affı Genel Kurul gündemine geliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TBMM Genel Kurulu, yeni haftada AK Parti tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini ele alacak.

Teklifle, daha önce çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden öğrenim hakkı verilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında teorik derslerini başarıyla tamamlamasına rağmen aday hekimliğe geçemeyen öğrencilere de eğitimlerine devam etme imkânı sağlanacak.

Kanun teklifiyle ayrıca Türk üniversitelerinin yurt dışında akademik birim açmasının önü açılırken, vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla emeklilik yaş haddinin 67'den 72'ye yükseltilmesi de teklif kapsamında yer alıyor.

18 yaş altına yönelik ceza düzenlemesi sırada

Yükseköğretime ilişkin teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından, 18 yaş altındaki suçlulara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

Teklif, 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda üst sınırı 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarıyor. Ayrıca mevzuatta yer alan "suça sürüklenen çocuk" ifadesinin yerine "adli süreçteki çocuk" tanımının kullanılması öngörülüyor.

'Terörsüz Türkiye' düzenlemesi de gündemde

TBMM'nin yeni haftadaki gündem başlıklarından biri de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenlemeler olacak. Kanun teklifine son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken, düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.