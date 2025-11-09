TBMM’de yoğun hafta: Yargı düzenlemesi, bütçe ve RTÜK seçimi masada

AK Parti’nin hazırladığı 11’inci Yargı Paketi bu hafta Meclis’e sunulacak; Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dört bakanlığın bütçesi ele alınacak.

28 maddeden oluşan düzenlemenin odağında 18 yaş altı çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi yer alıyor. Toplumsal huzuru bozan havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi eylemlere yönelik cezaların da artırılması planlanıyor.

Genel Kurul’da turizm ve vakıflara ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sürecek.

Teklife göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri 2025 yılı aidatlarından muaf tutulacak. Vakıf taşınmazlarının kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları genişletilecek. Ardından vergi kanunlarında değişiklik içeren yeni teklif ele alınacak.

Ayrıca RTÜK’te boş bulunan 2 üyelik için oylama yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise 2026 yılı bütçe mesaisi devam ediyor. Hafta boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Bakanlar, sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.