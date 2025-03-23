TBMM’de yoğun mesai: Ekonomik düzenlemeler ve dijital güvenlik masada

Yeni haftada milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te olacak.

Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını da içeren teklifin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek. Yeni düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yapılan ek ödemeler kişi başına toplamda 8 bin liraya çıkarılacak. Bu destekten dul ve yetim maaşı alanlar da belirlenen oranlarda faydalanabilecek.

Mecliste görüşülecek bir diğer düzenleme, doğum yardımlarının kalıcı hale getirilmesini öngörüyor. Yeni sisteme göre, 1 Ocak 2025’ten sonra doğan her çocuk için tek seferlik veya beş yaşına kadar devam edecek aylık maddi destek sağlanacak.

Toplu taşımada ceza artışı

Ulaştırma sektörüne yönelik önemli bir düzenleme de Meclis gündeminde. Mevcut yasa tasarısına göre, toplu taşıma araçlarında biletsiz yolcu taşıyanlara uygulanan cezalar artırılacak. Şu an 300 lira olan alt sınır cezası 8 bin 500 liraya, üst sınır ise 85 bin liraya yükseltilecek.

Çocuk güvenliği ve yapay zeka konuşulacak

Meclis komisyonları bu hafta dijital güvenlik konularına odaklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, “Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler” başlıklı bir sunum yapacak. Aynı zamanda, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenleri dinleyerek yapay zekanın eğitim sistemine entegrasyonu konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

Bu hafta TBMM’de alınacak kararların, ekonomik yardımlardan dijital güvenliğe kadar geniş bir yelpazede etkili olması bekleniyor.