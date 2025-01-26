TBMM'de yoğun mesai: Gündemde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi okullardaki sömestir tatili için verdiği aranın ardından yoğun bir gündemle mesaisine dönüyor.

Meclis'in gündemi bu hafta 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangını olacak.

AK Parti grubu otel yangının tüm yönleriyle araştırılması ve aydınlatılması ile ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının tespiti için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Bu talebin diğer partilerin önergeleri ile birleştirilerek Genel Kurul'da okunması bekleniyor.

Meclis'in yapacağı çalışmanın ardından yasal mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerin de tespit edilerek giderilmesi amaçlanıyor.

'Hukuk Araştırmaları Merkezi' kurulacak

Genel Kurul'un bir diğer gündemi de Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifi olacak.

Teklif ile Türkiye Adalet Akademisi'nin amacı ve kapsamı yeniden düzenleniyor. Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi'nde "Hukuk Araştırmaları Merkezi" de kurulacak. Bu teklifin tamamlanmasının ardından Genel Kurul gündeminde en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini ve işveren asgari ücret desteğinin 1000 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi gündeme gelecek.