TBMM'de 'zeytinlik' gerginliği: Milletvekilleri birbirine girdi

Enerji ve maden alanlarına yönelik önemli değişiklikler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

AK Parti ve CHP'li Milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan gerignlik nedeniyle görüşmelere ara verildi.

Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü

Kamuoyunda "zeytinlik yasa teklifi" olarak bilinen ve yoğun tartışmalara yol açan teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP’li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

O anları DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ise bu duruma tepki gösterdi ve Koca'nın üzerine yürüdü.

Mecliste meydana gelen gerginlik nedeniyle Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara vermek zorunda kaldı.

CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti

Meydana gelen gerginlikten önce CHP’li milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Teklifin geri çekilmesini talep eden milletvekilleri, yasayı protesto etti.

Kürsü işgali nedeniyle Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma iki kez ara verdi.

Yasa teklifinde neler var?

Öte yandan, kanun teklifinin 8 maddesi daha kabul edildi. Düzenleme ile zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilecek.

Kabul edilen maddeler arasında maden ruhsatlarında çevreyle uyum teminatı, devlet hakkı oranlarının güncellenmesi, rehabilitasyon bedelleri ile imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin hükümler de yer alıyor.