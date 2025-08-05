TBMM’deki 'Terörsüz Türkiye' komisyonun adı belli oldu!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Terörsüz Türkiye komisyonunun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi.
İlk toplantıda, komisyonun çalışma usullerinin netleştirilmesi kararlaştırılırken, çalışmalar kapsamında Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli yasal düzenlemelerin ele alınarak yeni öneriler sunulması bekleniyor.
Komisyon ayrıca, uzmanların görüşlerinden faydalanacak ve Anadolu'nun farklı bölgelerinde yapılacak ziyaretlerle kamuoyunun görüşlerini dinleyecek.