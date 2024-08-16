TBMM'deki yumruklu kavgaya ilişkin Özgür Özel'den ilk açıklama: Meclis'te kan akmaya başlıyorsa...

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay’la ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın kürsüde "Sizde zerre utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine başlayan gerilim yumruklu kavgaya dönüştü. Bekir Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından Ahmet Şık yeniden söz aldı.

Utanmaz dediğim için kızdınız ya anlatayım size neden? Birazcık ahlak sahibi olsanız bu adam Meclisi yönetemez” diye konuşurken, Bekir Bozdağ bir kez daha oturuma 15 dakika ara verdi. Bu sırada AK Parti’li Alpay Özalan, Ahmet Şık’a saldırırken Genel Kurul salonu da karıştı. Yumruklu kavgada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Milletvekili Okan Konuralp yaralandı. TBMM'deki yaşanan olaylara ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

"Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar"

Özel, "Utanç verici görüntüler... Her şey gözümün önünde oldu. Meclis sözün söyleneceği yer. Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak? Gerçekten utanç verici bir durum. Bu durumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un en acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını, kadın grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten Meclis açısından taşınabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Sayın Gülistan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken yaralandı" diye konuştu.