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TBMM'den "Mimar Sinan" açıklaması

TBMM, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesinin tahliyesi hakkında Mimar Sinan Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

TBMM'den Mimar Sinan açıklaması
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin(MSGSÜ) Dolmabahçe'de kullandığı binadan tahliyesi tartışmalarına TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı açıklama yaparak nokta koydu.

"Mimar Sinan Üniversitesi tarafından gerçeğe tamamen aykırı ifadelerle kamuoyunun yanlış yönlendirilme gayreti üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur" denilen açıklamada üniversitenin iddiasının aksine tahliye kararının hukuki olduğunun altı çizildi, binanın restore edilerek kütüphane ve kültür merkezi olacağı kaydedildi.

Son dakika Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

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