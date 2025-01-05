TBMM'nin 2025 mesaisi başlıyor! Memur ve emekliye refah payı verilecek mi?

TBMM Genel Kurulu, 7 Ocak Salı günü başlayacak haftalık çalışmasına, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle başlayacak.

Aile hekimliği düzenlemeleri

Teklife göre, yabancılara sunulan aile hekimliği hizmetleri, Bakanlıkça belirlenenler dışında ücretsiz olacak. Mesai dışındaki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlar bu kapsama dahil edilmeyecek.

Ayrıca, daha fazla klinik araştırmanın yapılması için düzenlemelere gidilecek ve ayakta tedavi görenlerin hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 TL olacak.

Özel Sektör ve imalat sektörü sigorta düzenlemeleri

Özel sektör işverenlerine yönelik sigorta primindeki indirim oranı 5 puandan 4 puana düşürülecek. İmalat sektöründe ise bu indirim 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek ve Cumhurbaşkanı, bu süreyi 2027'ye kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlar, belirli prim ödeme ve sigortalılık süresi şartlarını sağladıklarında yaşlılık aylığından yararlanabilecek.

Türkiye Adalet Akademisi Düzenlemeleri

Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmeye başlayacak. Bu teklif ile 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak Akademiye atanabilecek. Ayrıca, Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak ve 18 kişilik Eğitim Kurulu eğitim programlarını belirleyecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programları ücretsiz olacak. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Ankara Üniversitesi'nden akademisyenleri dinleyecek.

Grup toplantıları

Meclis’teki siyasi partiler, salı ve çarşamba günleri grup toplantıları yapacak. DEM Parti heyeti de AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek ve parti yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Memur ve emekliye düzenleme

2024 yılına ait yıllık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş zam oranları da netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15,69 oranında zam aldı.

Bu hafta Meclis gündeminde, memurlar için refah payı ve en düşük emekli maaşında artış yapılması olasılıklarının da yer alması bekleniyor.