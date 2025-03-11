TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında hazırlanan 13 dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Tezkereler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.

Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri şunlar:

Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt (4 dosya)

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk (2 dosya)

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor. Diğer milletvekilleri için ise 1’er dosya Meclis gündemine sunuldu. Komisyon sürecinin nasıl ilerleyeceği ve dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.