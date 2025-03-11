TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale etti. Dosyalar, CHP’den Cemal Enginyurt (4 dosya), Ahmet Tuncay Özkan, bağımsız milletvekili Ediz Ün, DEM Parti’den ise Berdan Öztürk (2 dosya), Halide Türkoğlu, Heval Bozdağ, Nejla Demir, Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Ali Bozan hakkında düzenlendi. Karma Komisyon, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili süreçleri değerlendirecek.
TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında hazırlanan 13 dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Tezkereler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.
Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri şunlar:
Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt (4 dosya)
CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk (2 dosya)
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu
DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ
DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir
DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan
CHP Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor. Diğer milletvekilleri için ise 1’er dosya Meclis gündemine sunuldu. Komisyon sürecinin nasıl ilerleyeceği ve dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.