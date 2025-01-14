TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir içki grubuna daha zam geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına geçen günlerde 158,71 lira zam yapılmıştı.

Bu karar alkol firmalarını harekete geçirdi. 2025 yılının ilk ayında alkole zam üzerine zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı paylaşımda ''bir ithal alkol gurubuna daha zam geldi Viski votka tekila cın zam yağmuru devam ediyor.'' açıklamasında bulundu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle: