TCDD 80 işçi alımı yapılacağını duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne toplam 80 işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu müdürlüklere belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında 46 işçi sözlü sınavla, 34 işçi ise noter huzurunda kura çekimiyle istihdam edilecek.

İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

Yalnızca erkek adayların başvurabilecek

TCDD'nin açıklamasında, özel şartlar, gerekli belgeler ve başvuru yapılabilecek okul bölümlerinin kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi. Ayrıca, TCDD iş yerlerinde yapılan işlerin 'tehlikeli ve çok tehlikeli işler' kapsamında olması nedeniyle, ilan edilen pozisyonlara yalnızca erkek adayların başvurabileceği ifade edildi.