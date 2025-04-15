TCDD personel alım şartlarını güncelledi! Yaş sınırı ve test şartı getirildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımında uygulanacak sınav ve atama koşullarında düzenlemeye gitti. Değişiklikleri içeren yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı pozisyonlara yaş sınırı getirildi

Yeni düzenlemeye göre, sürveyan, hat bakım onarımcısı, tren teşkil ve hareket memuru pozisyonlarına başvuracak adayların, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması şartı getirildi.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, görev yapacakları pozisyonun emniyet kritik görev grubuna uygun olduklarını gösteren, tam teşekküllü kamu hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu talep edilecek.

Psikoteknik değerlendirme raporu istenecek

Bunun yanında adayların, atanacakları unvanın gerektirdiği yeterliliğe sahip olduklarını kanıtlayan psikoteknik değerlendirme raporuyla birlikte, uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldıklarını belgeleyen bir laboratuvar raporunu da sunmaları gerekecek. Bu testler, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlardan alınmak zorunda olacak.

Psikoteknik değerlendirme sonucunda yetersiz bulunan adaylar, TCDD Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na itiraz edebilecek. İtirazı kabul edilen kişiler, ilk değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci bir psikoteknik teste tabi tutulacak. Bu ikinci testin sonucu kesin olacak ve yeniden itiraz hakkı tanınmayacak.