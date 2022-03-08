TCDD personel alımı başvuruları başladı! TCDD başvuru formu nereden doldurulur?
TCDD personel alımı yapacağına dair ilanı paylaştı. 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında toplanacak TCDD personel alımı başvurularının ardından 180 kişi, tren teşkil işçisi olarak istihdam edilecek. TCDD personel alımı başvuru formu İŞKUR üzerinden doldurulabilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) işçi alımı yapacağını duyurdu. TCDD personel alımı konusundaki detaylar Basın İlan Kurumu ilan portalında vatandaşlarla paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, TCDD personel alımı ile 180 kişi tren teşkil işçisi olarak istihdam edilecek. Adaylar başvurularını 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilecek.
Yayımlanan ilana göre TCDD personel alımı başvuru formu İŞKUR aracılığıyla doldurulacak ve 31 yaşından gün almamış adayların başvuruları kabul edilecek.
TCDD personel alımı başvurusu sonrasında İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede bulunan adaylar, kendilerinden istenilen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla teslim edecek.
TCDD personel alımı ile görevlendirilecek personellerin çalışacakları iller Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Zonguldak, Kayseri, Yozgat, Karabük, Kırıkkale, Ardahan, Kars, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Siirt, Niğde, Gaziantep, Hatay, Sivas, Erzurum, Malatya ve Elazığ olacak.
Kimler başvurabilecek?
31 yaşını aşmamış adayların başvuru yapabileceği ilanda ayrıca şu programlardan mezun olma şartı aranacak:
- Elektrik Elektrik Teknolojisi
- Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı
- Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım
- Endüstriyel Elektrik Elektronik Teknolojisi Deniz Elektroniği Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
- Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Teknikerliği Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği
- Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik Teknikerliği Endüstriyel Elektronik Teknolojisi
- Gemi Elektroniği Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Elektronik
- Raylı Sistemler Elektrik ve Raylı Sistemler İşletmeciliği Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
- Raylı Sistemler Teknolojisi Demiryolu Araçları Mekatronik
- Mekatronik Teknolojisi Lojistik
- Kargo Kargo Hizmetleri Lojistik Yönetimi
- Uluslararası Lojistik Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
- Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
- Uluslararası Taşımacılık ve
- Lojistik
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
- Raylı Sistemler İşletmeciliği
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Teknolojisi Demiryolu Araçları
Kabul edilen adaylardan istenilen belgeler
- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu Mezun Belgesi
- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),
- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi
- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),
- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.