TCDD personel alımı başvuruları başladı! TCDD başvurusu için son gün ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) işçi alımı yapacağını duyurdu. TCDD personel alımı konusundaki detaylar Basın İlan Kurumu ilan portalında vatandaşlarla paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, TCDD personel alımı ile 180 kişi tren teşkil işçisi olarak istihdam edilecek. Adaylar başvurularını 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

Yayımlanan ilana göre TCDD personel alımı başvuru formu İŞKUR aracılığıyla doldurulacak ve 31 yaşından gün almamış adayların başvuruları kabul edilecek.

TCDD personel alımı başvurusu sonrasında İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede bulunan adaylar, kendilerinden istenilen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla teslim edecek.

TCDD personel alımı ile görevlendirilecek personellerin çalışacakları iller Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Zonguldak, Kayseri, Yozgat, Karabük, Kırıkkale, Ardahan, Kars, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Siirt, Niğde, Gaziantep, Hatay, Sivas, Erzurum, Malatya ve Elazığ olacak.

Kimler başvurabilecek?

31 yaşını aşmamış adayların başvuru yapabileceği ilanda ayrıca şu programlardan mezun olma şartı aranacak:

Elektrik Elektrik Teknolojisi

Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı

Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım

Endüstriyel Elektrik Elektronik Teknolojisi Deniz Elektroniği Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Teknikerliği Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği

Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik Teknikerliği Endüstriyel Elektronik Teknolojisi

Gemi Elektroniği Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Elektronik

Raylı Sistemler Elektrik ve Raylı Sistemler İşletmeciliği Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Teknolojisi Demiryolu Araçları Mekatronik

Mekatronik Teknolojisi Lojistik

Kargo Kargo Hizmetleri Lojistik Yönetimi

Uluslararası Lojistik Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Taşımacılık ve

Lojistik

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Teknolojisi Demiryolu Araçları

Kabul edilen adaylardan istenilen belgeler