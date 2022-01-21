TCDD'de kış hazırlığı: 8 bölge 623 araç

ANKARA (DÜNYA)

Meteorolojinin yurdun büyük bölümü için kar yağışı ve soğuk hava uyarısının ardından TCDD Genel Müdürlüğünde ve 8 bölgede kriz masası kurduğunu açıkladı. TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, 8 bölge müdürlüğünde toplamda 623 teknik araç ve 1500 ek personelle hazırlık yapıldığı kaydedildi. TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, bölge müdürleriyle video konferans düzenleyerek hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

TCDD açıklamasında, başta ihracat trenleri olmak üzere, yolcu ve yük trenlerinin seferlerine devam edebilmesi için önlemlerin artırıldığı kaydedildi. Bu kapsamda 12 bin 803 kilometre demiryolu hattında takviye ekiplerle kar küreme, buzlanmayı önleme çalışmaları yapılacağı, bakım ekiplerine 1500 ek personel görevlendirildiği bildirildi. Kritik noktalardaki ekiplerin, sinyalizasyon bakım ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağı, makas temizliği ve kontrollerin gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, “Demiryollarında kar küreme için 16 kürümle aracı, 65 Demiryolu aracı, 48 kataner bakım aracı, 73 yol bakım aracı, 71 tamir ve bakım aracı, 350 karayolu ulaşım-sinyalizasyon bakım aracı 24 saat sefer yaparak yollardaki yağışla ve sürgün şeklinde biriken karı temizleyecek” denildi.