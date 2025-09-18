TCDD'den Japonya ile demir yolu anlaşması! Doğa olayları anında tespit edilecek: İki hatta uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) uzun süredir bakım ve yönetim süreçlerinde çağın gereklerine uygun sistemler kullandığını belirterek, mevcut altyapının uluslararası standartlarla uyumlu donanım, yazılım ve uygulamalarla desteklendiğini söyledi.

Uraloğlu, "TCDD, bu güçlü altyapısını sürekli geliştirme anlayışıyla yenilikçi çözümleri takip ederek, uluslararası en iyi uygulamaları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen hibe programı kapsamında Japonya kökenli OKI firması ile işbirliği yapıldı" dedi.

İki hatta uygulanacak

Proje kapsamında, Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan "Zero Energy IoT Series İzleme Sistemi" Polatlı-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda uygulanacak.

Olağanüstü doğa olaylarını anlık tespit edecek

Sistemin özelliklerine değinen Uraloğlu, "Sistem, demir yolu altyapısında meydana gelebilecek olası yer değiştirmeler ile iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan sel ve heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek, mevcut koruma önlemlerini tamamlayıcı nitelikte çalışarak erken müdahale kapasitesini güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Montaj çalışmalarının ekim-kasım aylarında başlayacağını bildiren Uraloğlu, sistemin 24 ay boyunca uzman ekiplerce izleneceğini ve sahaya uyarlanacağını belirtti. Bu süreçte elde edilen verilerin kalıcı entegrasyon için kullanılacağını, TCDD'nin mevcut bakım-onarım sistemleri ile OKI çözümlerinin karşılaştırılacağını kaydetti.

Kazanılan teknik bilgi ve deneyimler yerli çözümlere uyarlanacak

Uraloğlu, "Çalışmalar TCDD mühendisleri ile Japon uzmanların ortak katkısıyla yürütülecek. Elde edilen teknik bilgi ve deneyimler yerli çözümlere uyarlanarak kalıcı kazanımlar sağlanacak. Bu sayede mevcut altyapının daha da geliştirilmesi, bakım süreçlerinde verimliliğin artırılması, dijitalleşme çalışmalarının hızlanması, uluslararası saha deneyimlerinden ek teknik kazanımlar elde edilmesi mümkün olacak" diye konuştu.

Uraloğlu, TCDD'nin hem hızlı tren hem de konvansiyonel hatlarda modern bakım ve yönetim sistemlerini kullanmaya devam ettiğini, OKI ile yürütülen bu projenin ise uluslararası en iyi uygulamaların ülkeye kazandırılması ve yerli mühendisliğin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.