TCDD'den yüksek gerilim uyarısı! Halkalı-Kapıkule hattına dikkat

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yapımı tamamlanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Halkalı-Kapıkule kesiminde elektrifikasyon sürecinin başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2 Mart itibarıyla söz konusu hatta 27 bin 500 voltluk gerilim uygulanacak.

Bu kapsamda Edirne, Alpullu ve Karamehmet trafo merkezlerinin yanı sıra Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Çerkezköy Yük ve Çerkezköy yolcu istasyonları ile bu istasyonlara bağlı tüm yan yollar, konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere hat üzerindeki tüm demir yolu hatlarında gerilim bulunacağı ifade edildi.

TCDD, elektrikli tren hatlarında yüksek gerilim taşındığına dikkat çekerek, katener sistemlerinin altında bulunmanın, direklere ve iletken tellere yaklaşmanın ya da kopmuş tellere temas etmenin can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Vatandaşların demir yolu çevresinde dikkatli olmaları ve yapılan uyarılara uymaları istendi.