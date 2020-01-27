TCDD'nin yardım treni yola çıktı

27 Ocak 2020

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iki ilde meydana gelen ve Türkiye'yi derinden üzen deprem felaketinin ardından, Genel Müdürlüğün harekete geçtiği bildirildi.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla, Elazığ Gar binasının ve burada bekleyen yolcu vagonlarının ısıtılarak kullanıma açıldığı belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 2 bin kişinin faydalandığı bu hizmetin arttırılması amacıyla TCDD'nin bağlı ortaklığı TÜVASAŞ'da imalatı tamamlanan ve sevke hazır halde bulunan personel servis vagonları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ Garı'na gönderilmek üzere yola çıktı." denildi.

Bugün Adapazarı'ndan hareket eden trene Afyonkarahisar'dan da vagon ilave edileceği ve gece Elazığ Garı'na ulaşacağı vurgulanan açıklamada, trenin AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından, vatandaşların kullanımına sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, Elazığ Uluova istasyonundaki 2 adet lojmanın da valiliğin talebiyle 2 ailenin kullanımına sunuldu ifade edildi.

Bunların yanında, her biri 24 metrekare ve izolasyonlu toplam 5 adet soğuk iklim çadırının da depremzedelerin kullanımına sunulacağı anlatılan açıklamada, "Türk demiryolu ailesi olarak, Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Depremzedeler, TCDD'nin gönderdiği konaklama treninde barınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), depremzede vatandaşların barınmalarını sağlamak amacıyla Sakarya'da üretilen 10 vagonlu konaklama trenini bölgeye gönderdi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen TCDD yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a gönderdi.

İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlar, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo gibi özellikleriyle bir evi andırıyor.

Kaynak: AA